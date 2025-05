Sinner piega l’argentino Cerundolo ma che fatica nel finale L’azzurro frenato dalla pioggia e dai dolori per le vesciche va ai quarti

Jannik Sinner conquista i quarti di finale agli Internazionali di Roma, ma la vittoria contro l'argentino Francisco Cerundolo arriva tra sudore e difficoltà. Tra vesciche e pioggia, l'azzurro chiude il match solo al quarto match point, imponendosi 7-6, 6-3. Ora, attende il vincitore tra Ruud e Munar per continuare la sua corsa.

