Sinner oggi in campo a Roma contro Cerundolo | risultato

Oggi Jannik Sinner scende in campo a Roma per affrontare Francisco Cerundolo negli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia 2025. L'azzurro, attuale numero uno del mondo, cerca di proseguire il suo cammino dopo aver eliminato Mariano Navone e Jesper de Jong. Sarà una sfida avvincente per confermare la sua leadership nel tennis mondiale.

Jannik Sinneroggi in campocontro Francisco Cerundolo, match valido per gli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia 2025. L’azzurro, n°1 del mondo, arriva a questo appuntamento dopo aver sconfitto l’argentino Mariano Navone e l’olandese Jesper de Jong. The World No. 1 adds the finishing touches before today’s match ?#IBI25 pic.twitter.comHKxXIASISr— Internazionali BNL d’Italia (@InteBNLdItalia) May 13, 2025Chi è Francisco CerundoloNato a Buenos Aires (Argentina) nel 1998, Cerundolo è il n°18 della classifica mondiale, suo best ranking. Professionista dal 2018, è allenato da Nicolas Pastor e Pablo Cuevas, quest’ultimo ex n°19 Atp. In carriera ha conquistato tre titoli (l’ultimo a Umag, in Croazia, nel 2024) e raggiunto tre finali, accumulando un montepremi di 6,919,726 di dollari. 🔗Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Sinner oggi in campo a Roma contro Cerundolo: risultato

Se ne parla anche su altri siti

Atp Roma, Sinner sfida Cerundolo agli ottavi di finale degli Internazionali: dove vederlo - Leggi su Sky TG24 l'articolo Atp Roma, Sinner sfida Cerundolo agli ottavi di finale degli Internazionali: dove vederlo ... 🔗tg24.sky.it

Sinner oggi contro Cerundolo, Internazionali Roma diretta: Musetti alle 14 contro Medvedev, dove vederle in chiaro (tv e streaming) - Dopo le vittorie contro Navone e De Jong, Jannik Sinner torna in campo per gli ottavi di finale degli Internazionali d'Italia. Oggi, martedì 13 maggio, sul Centrale del Foro Italico ... 🔗ilmessaggero.it

Sinner-Cerundolo, oggi Internazionali d'Italia Roma 2025: a che ora e dove vederla in diretta gratis e in chiaro - Il numero 1, dopo le vittorie su Mariano e de Jong, agli ottavi sfida l'argentino per un posto nei quarti. I precedenti sono sul 2-2 e Jannik deve riscattare l'eliminazione del 2023 ... 🔗today.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Sinner contro Bu oggi - semifinale Pechino: orario e diretta tv

Jannik Sinner oggi in campo contro Yunchaokete Bu nella semifinale del torneo Atp 500 di Pechino 2024.