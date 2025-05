Sinner non si ferma più batte Cerundolo e vola ai quarti degli Internazionali

Jannik Sinner non conosce ostacoli e avanza ai quarti degli Internazionali d’Italia 2025. Oggi, martedì 13 maggio, ha superato l’argentino Francisco Cerundolo in due set con il punteggio di 7-6 (2), 6-3. L’azzurro, in grande forma, si prepara ora a sfidare il prossimo avversario per continuare la sua corsa nel prestigioso torneo romano.

(Adnkronos) – Jannik Sinner continua a vincere agli Internazionali d'Italia 2025. Il tennista azzurro oggi, martedì 13 maggio, ha battuto l'argentino Francisco Cerundolo in due set con il punteggio di 7-6 (2), 6-3 negli ottavi del Masters 1000 di Roma. Ora l'azzurro, ai quarti di finale, affronterà il vincente della sfida tra il norvegese Casper . 🔗Leggi su Periodicodaily.com

Potrebbe interessarti su Zazoom

Sinner-Cerundolo agli Internazionali d'Italia: orario, precedenti e dove vedere il match del 13 maggio

Jannik Sinner è pronto a tornare in campo agli Internazionali d’Italia 2025. Domani, martedì 13 maggio, l’azzurro sfiderà l’argentino Francisco Cerundolo negli ottavi di finale del Masters 1000 di Roma.