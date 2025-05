Sinner Musetti e Paolini | che tour de force per il tennis italiano il programma del giorno

Oggi per il tennis italiano si prospetta un tour de force con Jannik Sinner, Lorenzo Musetti e Jasmine Paolini impegnati agli Internazionali d'Italia. La competizione romana entra nel vivo, promettendo emozioni intense e sfide avvincenti. Scopri tutte le informazioni utili per non perderti nemmeno un momento di questo entusiasmante spettacolo sportivo.

Gli Internazionali d'Italia procedono a ritmi serrati e oggi anche per Sinner, Musetti e Paolini sarà una giornata di fuoco: ecco tutte le info utili da sapere.Gli Internazionali d'Italia, a Roma, procedono a gonfie vele per gran parte degli italiani. Nella giornata di ieri sono arrivati i nuovi successi di Sinner e della Paolini, ma c'è anche stato il triste ritiro di Matteo Berrettini per il problema agli addominali che è tornato a farsi sentire.Il tennista romano si è ritrovato così a dover affrontare un nuovo momento difficile della sua carriera e le lacrime arrivate, mentre lasciava il campo, ne sono state la prova più tangibile.Nonostante tutto, però, il torneo continua e per gli italiani ancora in corsa quella di oggi – martedì 13 maggio – sarà una giornata tutta da vivere.Internazionali d'Italia: il programma del giorno con Sinner, Musetti agli ottavi di finale e Paolini ai quartiOttava e importante giornata quella di oggi al Foro Italico di Roma in cui, per gli Internazionali, andranno in scena gli ottavi di finale del tabellone del singolare maschile e i quarti del main draw del singolare femminile.

