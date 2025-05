Sinner messaggio rebus sulla telecamera? La spiegazione di Jannik

Dopo la sua vittoria contro Francisco Cerundolo agli Internazionali d'Italia 2025, Jannik Sinner ha nuovamente colto l'attenzione con un messaggio enigmatico sulla telecamera. Sebbene il gesto sia usuale per il tennista azzurro, questa volta il significato è avvolto nel mistero, suscitando curiosità tra i fan e i media.

(Adnkronos) – JannikSinner e il 'mistero' della telecamera. Dopo la sua vittoria negli ottavi di finale degli Internazionali d'Italia 2025 contro Francisco Cerundolo oggi, martedì 13 maggio, il tennista azzurro ha lasciato il tradizionale messaggiosullatelecamera, ma questa volta era meno chiaro di altre. Il numero uno del mondo sembrava infatti aver scritto . 🔗Leggi su Periodicodaily.com

Sinner, messaggio rebus sulla telecamera? La spiegazione di Jannik

Sinner e quell'esultanza dopo la vittoria con Navone: un messaggio agli amici, cosa c'è dietro

Sinner “che bello”: il numero 1 è tornato. La tensione di mamma Siglinde, l’amore di Roma ma che fastidio quell’elicottero

