Sinner la pioggia ritarda il match con Cerundolo E lui gioca a bocce – Video

In attesa del match con Francisco Cerundolo, Jannik Sinner ha scelto un modo originale per passare il tempo: una partita di bocce. La pioggia ha ritardato l'incontro agli Internazionali d'Italia 2025, ma il tennista azzurro ha affrontato l'attesa con il sorriso, divertendosi insieme al suo team. Scopri il video di questo momento unico!

(Adnkronos) – Jannik Sinner e un pre partita 'particolare' agli Internazionali d'Italia 2025. Il tennista azzurro, in attesa di entrare in campo per il suo match contro Francisco Cerundolo, oggi, martedì 13 maggio, ha ingannato l'attesa a modo suo insieme al suo team. Il match con l'argentino, valido per gli ottavi di finale del Masters .L'articolo Sinner, la pioggiaritarda il match con Cerundolo. E lui gioca a bocce – Video proviene da Webmagazine24.

