Sinner i Carota Boys e l’ovazione per… Musetti | cori e cartelloni al Foro

Jannik Sinner conquista i quarti di finale agli Internazionali d'Italia 2025, battendo Francisco Cerundolo in un Centrale affollato. I fan, tra cori e cartelloni, hanno reso omaggio anche a Lorenzo Musetti, creando un'atmosfera elettrizzante al Foro Italico. La passione del pubblico ha reso l'evento ancora più memorabile.

Anche oggi, martedì 13 maggio, il Centrale ha giocato al fianco di Jannik Sinner, agli Internazionali d'Italia 2025. L'azzurro ha battuto Francisco Cerundolo in due set, volando ai quarti di finale del Masters 1000 di Roma, in un impianto ancora una volta gremito, anche se con qualche seggiolino vuoto in più rispetto alle .

I tifosi del tennista azzurro hanno colorato il Foro Italico di arancione per il match contro Cerundolo Anche oggi, martedì 13 maggio, il Centrale ha giocato al fianco di Jannik Sinner, agli Internazi

Probabilmente a tutto questo calore non ci è abituato nemmeno lui. Lui, che è il numero uno al mondo. Ed in effetti Jannik Sinner e Roma sembrano due mondi opposti,

Oggi, sabato 10 maggio, Jannik Sinner ritorna in campo. Grazie per essere venuti alle mie sessioni di allenamento, è stata solo energia positiva.

