sinner e musetti ai quarti paolini vola in semifinale

L'intensità degli Internazionali d'Italia è palpabile: Jannik Sinner supera Cerundolo con sicurezza, mentre Lorenzo Musetti sorprende Medvedev, avanzando entrambi ai quarti. Paolini, con una rimonta straordinaria contro Shnaider, conquista un posto in semifinale. Domani, Musetti sarà nuovamente in campo, pronto a sfidare le aspettative e cercare la vittoria.

Gli Internazionali d'Italia entrano nel vivo. Sinner non sbaglia e supera il test Cerundolo. Musetti liquida Medvedev in due set con il match point dopo un'interruzione per la pioggia. Entrambi volano ai quarti. Paolini rimonta di carattere Shnaider ed è in semifinale. Domani Musetti torna in campo con Zverev nell'ultimo match della sessione serale (non prima delle 20.30). Jannik Sinner ha alzato il livello. Il numero 1 del mondo esce indenne dalla sfida durissima con l'argentino Francisco Cerundolo. 7-6(2) 6-3 il punteggio in favore dell'azzurro, bravo a spuntarla dopo un primo set punto a punto e con tante palle break da entrambe le parti. Dopo oltre due ore in campo è il tre volte campione Slam ad avere la meglio, che si prende la rivincita degli ottavi di finale di due anni fa sempre agli Internazionali. 🔗Leggi su Iltempo.it