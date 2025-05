Sinner costernato | Mi hanno mandato via Cosa è successo alla fine dell’incontro con Cerundolo

Jannik Sinner, visibilmente costernato, condivide la sua delusione dopo essere stato mandato via dal campo nonostante la vittoria contro Cerundolo. Il giovane talento italiano, che aspira a rendere felici i suoi tifosi, esprime il suo rammarico per non aver potuto celebrare con loro nel torneo di Roma. Continua a leggere per scoprire i dettagli dell'incontro.

Jannik Sinner dopo la vittoria contro Cerundolo si è mostrato dispiaciuto per il non aver potuto assecondare l'affetto dei tifosi a Roma. 🔗Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti da altre fonti

Sinner costernato: “Mi hanno mandato via”. Cosa è successo alla fine dell’incontro con Cerundolo - Jannik Sinner dopo la vittoria contro Cerundolo si è mostrato dispiaciuto per il non aver potuto assecondare l'affetto dei tifosi a Roma ... 🔗fanpage.it

Sinner fa i nomi dei tennisti che lo hanno aiutato davvero: “Hanno dato tutto quello che potevano” - Ciascuno di loro mi ha dato quello che poteva. Tutte cose differenti che mi hanno aiutato". L'atmosfera magica di Roma ha aiutato Sinner alla prima partita a Roma L'atmosfera di Roma poi ha ... 🔗fanpage.it

Sinner: "Avevo pensato di smettere, ora sono motivato" - Un faccia a faccia che la tv di Stato ha mandato in onda subito dopo il telegiornale: segno del rilievo che l'Italia dà al suo campione. Sinner si è aperto ... Non sapevo nulla e mi hanno dovuto ... 🔗ansa.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Sinner-Cerundolo agli Internazionali d'Italia: orario, precedenti e dove vedere il match del 13 maggio

Jannik Sinner è pronto a tornare in campo agli Internazionali d’Italia 2025. Domani, martedì 13 maggio, l’azzurro sfiderà l’argentino Francisco Cerundolo negli ottavi di finale del Masters 1000 di Roma.