Sinner-Cerundolo si vedrà sulla RAI oggi? Orario esatto canale partite precedenti

Oggi, martedì 13 maggio, Jannik Sinner sfiderà l'argentino Francisco Cerundolo negli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia 2025. Il match si preannuncia avvincente per il n. 1 del mondo, che dovrà affrontare un avversario in ottima forma. Sintonizzati sulla Rai per seguire l’incontro e scoprire come andrà!

oggi, martedì 13 maggio, Jannik Sinner tornerà in campo a Roma per affrontare negli ottavi di finale degli Internazionali d'Italia 2025 l'argentino Francisco Cerundolo. Un impegno complicato per il n.1 del mondo, al cospetto di uno dei giocatori più in forma del 2025 e in condizione specialmente sulla terra rossa, reduce ad esempio dalla semifinale raggiunta nel Masters1000 di Madrid.Sinner sta cercando di recuperare il terreno perduto, ma tre mesi lontani dai campi si fanno sentire. Lo si è compreso ieri contro l'olandese Jesper de Jong, visto l'inusuale calo che c'è stato nel primo set, quando l'azzurro si è trovato avanti di due break (4-1) e si è fatto poi recuperare. Doveroso però sottolineare come abbia reagito e sia comunque riuscito a conservare i nervi saldi. Tuttavia, contro Cerundolo dovrà alzare il livello, come ha sottolineato lui stesso.

Jannik Sinner è pronto a tornare in campo agli Internazionali d’Italia 2025. Domani, martedì 13 maggio, l’azzurro sfiderà l’argentino Francisco Cerundolo negli ottavi di finale del Masters 1000 di Roma.