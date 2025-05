Sinner-Cerundolo | orario precedenti e dove vederla in tv

Jannik Sinner è pronto a scendere in campo per gli Internazionali d'Italia 2025, affrontando l'argentino Francisco Cerundolo negli ottavi di finale. La partita si svolgerà oggi, martedì 13 maggio. Scopriamo gli orari precedenti e dove poter seguire l'incontro in diretta tv.

(Adnkronos) – Jannik Sinner torna in campo agli Internazionali d'Italia 2025. Il tennista azzurro sfida oggi, martedì 13 maggio, l'argentino Francisco Cerundolo, numero 18 del mondo, negli ottavi di finale del Masters 1000 di Roma. Dopo aver battuto, nei primi turni del torneo, Navone e De Jong, Sinner alza il livello affrontando quello che è