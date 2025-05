Sinner-Cerundolo orario e dove vederla in tv e streaming | Jannik sfida l' argentino agli ottavi degli Internazionali Roma

Jannik Sinner prosegue il suo cammino agli Internazionali BNL d'Italia, giungendo agli ottavi di finale dopo aver sconfitto l'olandese De Jong. Ora, il talento azzurro è pronto a sfidare l'argentino in un match attesissimo. Scopri orario e canali per seguire l'incontro in TV e streaming!

JannikSinner avanza agliottavi di finale degliInternazionali BNL d'Italia a Roma. Dopo aver battuto Navone al secondo turno, l'azzurro ha avuto la meglio anche sull'olandese De Jong. 🔗Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Sinner-Cerundolo, orario e dove vederla in tv e streaming: Jannik sfida l'argentino agli ottavi degli Internazionali Roma

