Sinner-Cerundolo oggi Internazionali d' Italia Roma 2025 | a che ora e dove vederla in diretta gratis e in chiaro

Oggi, martedì 13 maggio, Jannik Sinner scende in campo per gli ottavi degli Internazionali d'Italia a Roma 2025, sfidando l'argentino Francisco Cerundolo. Dopo una deludente eliminazione nel 2023, Sinner cerca il riscatto in questo attesissimo incontro. Scopri a che ora e dove seguire la partita in diretta gratuita e in chiaro.

Jannik Sinner torna in campo oggi, martedì 13 maggio, per gli ottavi degli Internazionali d'Italia, il Masters 1000 Roma. Il numero 1 sfida l'argentino Francisco Cerundolo, numero 18 del mondo con cui deve riscattare la clamorosa eliminazione al Foro Italico nell'edizione 2023. I precedenti sono. 🔗Leggi su Today.it © Today.it - Sinner-Cerundolo, oggi Internazionali d'Italia Roma 2025: a che ora e dove vederla in diretta gratis e in chiaro

Le notizie più recenti da fonti esterne

Sinner-Cerundolo agli Internazionali d'Italia: orario, precedenti e dove vedere il match del 13 maggio

Jannik Sinner è pronto a tornare in campo agli Internazionali d’Italia 2025. Domani, martedì 13 maggio, l’azzurro sfiderà l’argentino Francisco Cerundolo negli ottavi di finale del Masters 1000 di Roma.