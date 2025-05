Sinner-Cerundolo oggi agli Internazionali di Roma orario e dove vederla in TV e streaming

Oggi si sfideranno Jannik Sinner e Francisco Cerundolo nel quarto turno degli Internazionali d'Italia. Non perdere l'emozione di questo attesissimo match, visibile in diretta TV su Sky e gratuitamente su Rai 1. Scopri gli orari e tutti i dettagli su come seguire la partita in streaming.

Sinner-Cerundolo è un match del quarto turno degli Internazionali d’Italia. La partita si giocherà oggi e si potrà seguire in diretta TV su Sky, c’è anche la diretta in chiaro e gratis su Rai 1. 🔗Leggi su Fanpage.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Sinner-Cerundolo, orario e dove vederla in tv e streaming: Jannik sfida l'argentino agli ottavi degli Internazionali Roma - Jannik Sinner avanza agli ottavi di finale degli Internazionali BNL d'Italia a Roma. Dopo aver battuto Navone al secondo turno, l'azzurro ha avuto la meglio anche sull'olandese De ... 🔗msn.com

Sinner-Cerundolo agli Internazionali, ecco quando tornerà in campo Jannik - Domani, martedì 13 maggio, Sinner sfida Cerundolo agli ottavi di finale degli Internazionali di Roma. Ecco orario e precedenti ... 🔗msn.com

Sinner-Cerundolo: quando si gioca e dove vedere gli ottavi di finale degli Internazionali d'Italia - Jannik Sinner vola agli ottavi di finale degli Internazionali d'Italia. Il campione altoatesino non ha faticato contro l'olandese de Jong, imponendo il suo tennis e chiudendo la contesa in due set. Gr ... 🔗tag24.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Bungie - Destiny 2: Oltre la Luce da oggi disponibile

Espansione Destiny 2: Oltre la Luce e Stagione della Caccia; la nuova gara al primato mondiale premier? la squadra che per prima completer? l?incursione della Cripta di Pietrafonda.