Sinner cambia tutto! Perché la vittoria con Cerundolo apre scenari differenti a Roma

La vittoria di Jannik Sinner su Francisco Cerundolo agli ottavi degli Internazionali d'Italia 2025 segna un cambio di paradigma nella competizione. Attesa fin dal sorteggio, questa sfida ha messo in luce il talento del numero uno del mondo, aprendo nuovi scenari per il suo cammino nel torneo romano e elevando ulteriormente le aspettative.

Fin dal primo momento successivo al sorteggio, il match degli ottavi di finale era quello forse più atteso nel cammino di Jannik Sinner agli Internazionali d'Italia 2025. I pronostici sono stati rispettati, Perché il numero uno del mondo si è trovato di fronte Francisco Cerundolo, proprio il giocatore che lo aveva sconfitto due anni fa sempre agli ottavi (Jannik assente nel 2024 al Foro Italico), il tennista che aveva più vittorie sulla terra rossa in questa stagione e reduce dalle semifinali di Monaco di Baviera e Madrid. Sfida dura doveva essere e sfida dura è stata.Sinner si è preso forse la vittoria più importante della sua stagione, forse ancora di più di quelle ottenute all'Australian Open, che gli hanno permesso di conquistare il suo terzo Slam. Dopo tutto quello che è successo in questi tre mesi, questa partita era attesa con trepidazione, Perché era forse il vero primo test per valutare Jannik e l'esame è stato sicuramente passato a pieni voti.

