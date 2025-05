Sinner batte in due set Cerundolo e approda ai quarti degli Internazionali di Roma

Jannik Sinner conquista i quarti di finale degli Internazionali d’Italia, battendo l’argentino Francisco Cerundolo, attuale numero 18 del ranking, in due set. L'azzurro, numero 1 al mondo, torna ad esprimere il suo talento due anni dopo l’ultima presenza nei quarti, vincendo con un convincente 7-6 (7-2). Prepariamoci a seguirlo in questa emozionante competizione!

Jannik Sinner supera anche l’argentino Francisco Cerundolo, numero 18 del ranking, e si qualifica per i quarti di finale degliInternazionali d’Italia di tennis. Due anni dopo l’ultima volta, l’azzurro numero 1 del mondo, questa volta si impone sull’argentino in due set con il punteggio di 7-6 (7-2), 6-3 in due ore e 17 minuti di gioco al quarto match point. La sfida è iniziata con oltre 3 ore di ritardo a causa della pioggia.L’altoatesino soffre nel primo set: parte bene nel tie-break, poi Cerundolo rimonta ma dal 2 a 2 l’azzurro infila cinque punti consecutivi portando a casa il parziale. Durante il secondo set, sul 2-1, per Jannik Sinner è stato anche necessario l’intervento del fisioterapista. Al rientro in panchina prima del cambio campo l’azzurro ha chiesto allo staff medico dell’ATP di raggiungerlo per curare alcune vesciche al piede destro. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Sinner batte in due set Cerundolo e approda ai quarti degli Internazionali di Roma

