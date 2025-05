Sinner batte anche Cerundolo in due set e vola ai quarti Musetti supera Medvedev e pioggia Paolini in semifinale

Jannik Sinner continua la sua corsa agli Internazionali d'Italia, battendo in due set Francisco Cerundolo e conquistando un posto nei quarti di finale. Intanto, Lorenzo Musetti sorprende il campione in carica Medvedev, mentre Paolini avanza in semifinale, dimostrando che il torneo riserva emozioni e colpi di scena per il pubblico.

Missione compiuta, anche se con un po' di fiatone. Jannik Sinner superaanche l'argentino Francisco Cerundolo, numero 18 del ranking, e si qualifica per i quarti di finale degli Internazionali d'Italia di tennis

Cosa riportano altre fonti

