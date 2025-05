Sinner batte anche Cerundolo È ai quarti degli Internazionali d' Italia

Jannik Sinner continua la sua straordinaria corsa agli Internazionali BNL d’Italia, battendo Cerundolo con un punteggio di 7-6, 6-3. Dopo un ritardo di oltre tre ore a causa della pioggia, l'altoatesino dimostra la sua determinazione e talento, conquistando un posto nei quarti di finale del prestigioso torneo romano.

Jannik Sinner vince ancora e approda ai quarti di finale degliInternazionali BNL d’Italia. L’altoatesino ha eliminato ancheCerundolo (7-6, 6-3) in un match iniziato con un ritardo di oltre 3 ore causa pioggia caduta su Roma e lungo match della Paolini durato oltre le due ore. Quella di oggi al. 🔗Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Sinner batte anche Cerundolo. È ai quarti degli Internazionali d'Italia

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Internazionali: Sinner non si ferma, batte Cerundolo e vola ai quarti - Non succede questa volta, perché Jannik approda ai quarti di finale in programma giovedì eguagliando così il suo miglior risultato agli Internazionali registrato nel 2022 quando poi uscì per mano del ... 🔗ansa.it

Sinner non si ferma più, batte Cerundolo e vola ai quarti degli Internazionali - Il tennista azzurro ha superato l'argentino in due set negli ottavi del Masters 1000 di Roma Jannik Sinner continua a vincere agli Internazionali d'Italia 2025. Il tennista azzurro oggi, martedì 13 ma ... 🔗msn.com

Internazionali d’Italia 2025, Sinner batte Cerundolo e vola ai quarti - Continua la marcia di Jannik Sinner agli Internazionali. L’altoatesino approda ai quarti di finale superando l’argentino Francisco Cerundolo con il punteggio di 7-6 (2) 6-3 al termine di un match dura ... 🔗msn.com

Potrebbe interessarti su Zazoom

Sinner-Cerundolo agli Internazionali d'Italia: orario, precedenti e dove vedere il match del 13 maggio

Jannik Sinner è pronto a tornare in campo agli Internazionali d’Italia 2025. Domani, martedì 13 maggio, l’azzurro sfiderà l’argentino Francisco Cerundolo negli ottavi di finale del Masters 1000 di Roma.