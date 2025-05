Sinner agli Ottavi quando gioca e dove vederlo in TV

Jannik Sinner avanza agli ottavi di finale degli Internazionali BNL d’Italia 2025, dopo aver eliminato Mariano Navone e Jesper De Jong. Il match contro l’olandese si è concluso con un punteggio di 7-5, 6-. Scopri quando giocherà e dove seguirlo in tv.

Roma, Foro Italico – Jannik Sinner continua la sua corsa agli Internazionali BNL d’Italia 2025, approdando agliOttavi di finale dopo aver superato l’argentino Mariano Navone e lo sfortunato olandese Jesper De Jong. Il numero uno del mondo ha chiuso il match contro De Jong con il punteggio di 7-5 6-2, approfittando anche delle difficoltà fisiche dell’avversario, debilitato da un problema al polso nella fase finale dell’incontro.Ora, per un posto nei quarti di finale, l’azzurro affronterà un avversario ostico: Francisco Cerundolo. L’argentino, numero 22 del ranking ATP, ha conquistato il pass per gli Ottavi superando in due set l’austriaco Sebastian Ofner.quando si giocaSinner-Cerundolo?Il match tra Sinner e Cerundolo è in programma martedì 13 maggio, sul Campo Centrale del Foro Italico, non prima delle ore 15. 🔗Leggi su Funweek.it