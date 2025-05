Sinner agli ottavi degli Internazionali senza patemi Ora dovrò alzare il livello

Jannik Sinner prosegue il suo cammino agli Internazionali d'Italia, raggiungendo senza difficoltà gli ottavi di finale. Con una convincente vittoria su Jesper de Jong, il numero 1 del mondo si prepara ad alzare il livello di gioco per affrontare il suo prossimo avversario, Francisco Cerundolo, in un attesissimo match sul Campo Centrale.

ROMA (ITALPRESS) – Jannik Sinneragliottavi di finale degliInternazionali d’Italia. Il numero 1 del mondo elimina l’olandese Jesper de Jong con il punteggio di 6-4 6-2 in un’ora e 34 minuti di gioco. L’altoatesino agliottavi affronterà, domani sempre sul Campo Centrale, Francisco Cerundolo (oggi vittorioso su Ofner in due set), che lo ha sconfitto nel 2023 proprio a Roma e sempre agliottavi di finale.Sinner “DOVRO’ alzare IL livello”“Domani dovrò certamente alzare il livello. Ci sono tante cose buone e alcune cose negative. Il servizio può migliorare, ma sono stato bravo a restare attaccato mentalmente alla partita”. Queste le parole, in conferenza stampa, di Jannik Sinner dopo la vittoria al terzo turno degliInternazionali d’Italia contro Jesper de Jong. Sulle condizioni di gioco: “La sera la palla rimbalza meno e si può spingere di più, mentre di giorno bisogna utilizzare di più gli angoli e le rotazioni. 🔗Leggi su Unlimitednews.it © Unlimitednews.it - Sinner agli ottavi degli Internazionali senza patemi, “Ora dovrò alzare il livello”

