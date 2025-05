Sindaco di Cesena in trincea | Primo non dimenticare E poi completare le opere

Cesena, 13 maggio 2025 – Il sindaco Enzo Lattuca, attualmente presidente della provincia di Forlì-Cesena, si trova in trincea per garantire risorse vitali nella ricostruzione post-alluvione del maggio 2023. La sua priorità è non dimenticare il dramma vissuto, mentre si concentra sul completamento delle opere necessarie per il rilancio della città e la sua comunità.

Cesena, 13 maggio 2025 – Dell’appannaggio di risorse per far fronte alla ricostruzione dopo la tragica alluvione del 16-17 maggio 2023, il Sindaco di Cesena (e presidente della provincia di Forlì-Cesena) Enzo Lattuca ha fatto una ragione vitale dell’azione amministrativa nel Primo e secondo mandato. RAVAGLIA 210523 Cesena MALTEMPO ALLAGAMENTI ESONDAZIONE DEL FIUME SAVIO VISITA DEL PRESIDENTE DELLE REGIONE STEFANO BONACCINI COL Sindaco ENZO LATTUCA Sindaco Lattuca, che cosa le suggerisce la celebrazione del secondo anniversario della catastrofe?“L’esigenza di fare memoria di quei giorni e di come si è lavorato duramente per venirne fuori. La città si appresta a vivere una serie di eventi proposti dal Comune dal titolo ’Un fiume di persone’. In queste giornate faremo anche il punto sugli interventi di ripristino e messa in sicurezza progettati, avviati e, in molti casi, già eseguiti dall’amministrazione comunale sulle infrastrutture stradali danneggiate”. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sindaco di Cesena in trincea: “Primo, non dimenticare. E poi completare le opere”

