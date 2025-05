Simonelli | Serie A incerta finale di stagione senza precedenti!

La stagione di Serie A sta vivendo un finale senza precedenti. Simonelli, presidente della Lega, ha commentato l'ufficialità del calendario per la penultima giornata, evidenziando l'incertezza che caratterizza questo momento cruciale del campionato. L'emozione è palpabile, con squadre pronte a lottare fino all'ultimo per raggiungere i loro obiettivi.

Simonelli, presidente della Lega Serie A, poco dopo l’ufficialità per quanto riguarda il calendario della penultima giornata di campionato, durante un collegamento a Radio TV Serie A ha parlato di questo finale di stagione.finalesenzaprecedenti – Con l’ufficialità del calendario della 37ª giornata di Serie A, che vedrà nove partite in contemporanea domenica 18 maggio alle 20:45, il presidente della Lega Serie A, Ezio Simonelli, ha voluto commentare questo finale di campionato nel corso di un intervento a Radio TV Serie A. E le sue parole non lasciano spazio a dubbi: il campionato italiano è al centro di un momento storico, segnato da un equilibrio raro e da una competitività senzaprecedenti: «Il nostro è il campionato più incerto del mondo, ci attende un finale di stagionesenzaprecedenti. 🔗Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Simonelli: «Serie A incerta, finale di stagione senza precedenti!»

