Simone Inzaghi spiana Conte | Poi qualcuno dice che

Simone Inzaghi si gode un momento di gloria alla guida dell'Inter, dopo il convincente successo sul Torino. Con la misera performance del Napoli contro il Genoa, il tecnico nerazzurro risponde con sicurezza alle critiche, richiamando alla memoria le parole di Antonio Conte sulla storia da scrivere. La sfida tra passato e presente si accende.

SimoneInzaghi si gode la sua Inter. Dopo la vittoria sul Torino e il clamoroso passo falso in casa del Napoli con il Genoa che è valso un solo punto ai partenopei, il tecnico nerazzurro mette in chiaro le cose. A chi, in conferenza stampa, gli cita le parole di Antonio Conte ("chi fa la storia la scrive, gli altri la leggono"), Inzaghi risponde a tono con parole piuttosto chiare: "Io posso parlare solo del mio cammino. Senza che qualcuno dica che ne parlo troppo. Devo ringraziare ragazzi e società per quello che mi hanno dato e messo a disposizione. Abbiamo fatto una grandissima cosa ma il lavoro non è finito. Sfidiamo avversari più attrezzati di noi ma abbiamo già dimostrato con Bayern, Barcellona, City, Arsenal che possiamo giocarcela con tutti. E così faremo".ge:kolumbus:liberoquotidiano:42541890Poi torna sulla semifinale col Barcellona e si toglie un altro sassolino: "Quando sono tornato a casa martedì mi sono subito rivisto la partita perché ero curioso. 🔗Leggi su Liberoquotidiano.it