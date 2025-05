SIMEST Gruppo CDP approvato bilancio 2024 con utile netto a €77 mln +120% e risorse impiegate per €8 mld +11% a favore di oltre 4 000 PMI

L'Assemblea degli azionisti di SIMEST ha approvato il bilancio 2024, evidenziando un utile netto di €77 milioni, con un incremento del 120%. Le risorse impiegate hanno raggiunto €8 miliardi, a beneficio di oltre 4.000 PMI, segnando un aumento del 40%. Inoltre, i volumi in portafoglio sono cresciuti del 5%, toccando i €30 miliardi.

L’Assemblea degli azionisti di SIMEST approva il bilancio2024: utilenetto+120%, risorseimpiegate per €8 miliardi (+11%) a favore di oltre 4.000 imprese (+40% rispetto al 2023) e crescita del +5% dei volumi in portafoglio, che arrivano a €30 miliardi, con 16.000 clienti attivi in 123 Paesi 🔗Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - SIMEST (Gruppo CDP), approvato bilancio 2024 con utile netto a €7,7 mln (+120%) e risorse impiegate per €8 mld (+11%) a favore di oltre 4.000 PMI

