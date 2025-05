SIMEST Gruppo CDP approvato bilancio 2024 con utile netto a €77 mln +120% e risorse impiegate per €8 mld +11% a favore di oltre 4 000 PMI

L'Assemblea degli azionisti di SIMEST ha approvato il bilancio 2024, segnando un utile netto di €77 milioni, con un'incredibile crescita del 120%. Le risorse impiegate superano gli €8 miliardi, supportando oltre 4.000 PMI. La società ha anche registrato un aumento del 5% nei volumi in portafoglio, che ora ammontano a €30 miliardi, servendo 16.000 clienti in 123 Paesi.

