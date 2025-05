Silver Palace | il nuovo action RPG open-world investigativo

Scopri Silver Palace, il nuovo action RPG open-world di Elementa e Silver Studio! Ambientato in un fantastico universo investigativo e realizzato con l'Unreal Engine 5, il gioco sarà disponibile su console, PC, iOS e Android. Le pre-registrazioni sono già aperte a livello globale per un'avventura epica che ti aspetta.

Elementa e Silver Studio hanno svelato ufficialmente SilverPalace, un action RPG fantasy investigativo con ambientazione open-world, realizzato sfruttando la potenza dell’Unreal Engine 5. Il gioco arriverà su console, PC, iOS e Android, con le pre-registrazioni già aperte a livello globale. La data di lancio non è ancora stata annunciata, ma il progetto si presenta già come uno dei più ambiziosi della scena indipendente.Un’ambientazione vittoriana dominata da misteri e lotte di potereIl cuore del gioco è Silvernia, una metropoli industriale fortemente ispirata all’estetica vittoriana, dove la scoperta del Silverium ha trasformato la società. Questa risorsa ha alimentato uno sviluppo tecnologico senza precedenti, ma ha anche generato corruzione, crimini e lotte per il potere tra fazioni rivali. 🔗Leggi su Gamerbrain.net © Gamerbrain.net - Silver Palace: il nuovo action RPG open-world investigativo

Se ne parla anche su altri siti

Silver Palace annunciato per PC, Console e Mobile - Elementa e Silver Studio hanno appena annunciato Silver Palace, un action RPG fantasy open-world sviluppato con Unreal Engine 5 e in arrivo su console, PC, iOS e Android. Anche se la data di ... 🔗techgaming.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Need for Speed Unbound - nuovi dettagli sulla Palace Edition

PALACE SKATEBOARDS x NEED FOR SPEED™ UNBOUND COLLAB PORTA IL RINNOVATO MARCHIO DI SKATE E STREETWEAR NELLE STRADE DI LAKESHOREElectronic Arts Criterion Games e Palace Skateboards hanno rilasciato nuovi dettagli sull'esclusiva Need for Speed Unbound Palace Edition.