Sigfrido Ranucci e Maurizio Landini a Mestre presentano La scelta

Sabato 24 maggio alle 18.00, Piazza Ferretto a Mestre ospiterà la presentazione del libro “La Scelta” di Sigfrido Ranucci, giornalista di Rai 3. L’evento vedrà la partecipazione di Maurizio Landini, segretario generale della Cgil Nazionale, per un dibattito su temi attuali e rilevanti. Non mancare!

