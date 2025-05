Siemens Industrial Copilot l’IA generativa di Microsoft per l’industria

Siemens Italia, Microsoft Italia e Danieli Automation hanno unito le forze per trasformare digitalmente il settore manifatturiero italiano attraverso l'implementazione di Siemens Industrial Copilot, la soluzione di IA generativa di Microsoft. Questa collaborazione mira a migliorare l'efficienza e l'innovazione, rendendo le aziende più competitive nel panorama industriale globale.

