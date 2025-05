Sicilia 50 milioni di euro bloccati all’assessorato Economia dove sembra tutto fermo | la difesa di Dagnino

In Sicilia, 50 milioni di euro sono attualmente bloccati all'Assessorato all'Economia, dove l'attesa per l'approvazione di decreti attuativi si prolunga senza soluzione. La situazione ha sollevato preoccupazioni, mentre l'assessore Dagnino si difende dalle critiche, evidenziando la complessità burocratica che ostacola il progresso.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Almeno 50 milioni di euro bloccati ma soprattutto una lunga serie di decreti attuativi previsti da norme regionali che restano in attesa di visto e non vengono emanati. L’Assessorato regionale all’Economia, negli ultimi mesi (se non anni) sembra essere diventato il ‘tappo’ di tutti i provvedimenti regionali e delle iniziative legislative. E’ il collega di BlogSicilia, Manlio Viola, ha chiesto spiegazioni direttamente all’interessato, l’assessore Alessandro Dagnino che si difende e spiega le sue ragioni. L’insofferenza del presidente Schifani che ha preso l’impegno di sbloccare i contributiI provvedimenti sono vari e di varia natura. Da una parte ci sono gli incentivi al mondo produttivo rispetto ai quali il governatore Renato Schifani ha fatto una pubblica denuncia appena venerdì scorso parlando di “una certa burocrazia che non è in grado di assumere scelte e responsabilità e rappresenta in ritardo i problemi da affrontare”. 🔗Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Sicilia, 50 milioni di euro bloccati, all’assessorato Economia, dove sembra tutto fermo: la difesa di Dagnino

