Siamo troppo sorvegliati? Secondo uno studio sì e questo rovina il nostro cervello

Nella società contemporanea, la sorveglianza è diventata parte della nostra vita quotidiana, con telecamere e dispositivi che monitorano ogni nostra azione. Secondo uno studio australiano, questa costante attenzione influisce negativamente sul nostro cervello, alterando il modo in cui percepiamo il mondo e interagiamo con gli altri. Scopriamo come questa pressione invisibile ci condiziona.

Nella società moderna Siamo sempre più sorvegliati: telecamere nei negozi, nelle strade, negli uffici, smartphone che registrano ogni spostamento e click. Anche se spesso non ce ne accorgiamo, il nostrocervello lo percepisce. E Secondo una nuova ricerca australiana, questa costante esposizione allo sguardo altrui non è innocua, anzi modifica profondamente il modo in cui penSiamo, riduce la nostra capacità di concentrarci e può aumentare il rischio di disturbi mentali. Il nostrocervello, semplicemente, non è stato progettato per essere osservato così tanto.Gli scienziati dell’University of Technology di Sydney hanno scoperto che sentirsi osservati non influisce solo sul comportamento, ma anche su funzioni mentali inconsce. Hanno coinvolto 54 studenti in un esperimento in cui dovevano guardare delle immagini mentre erano osservati da telecamere, oppure svolgere lo stesso compito senza sorveglianza. 🔗Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Siamo troppo “sorvegliati”? Secondo uno studio sì (e questo rovina il nostro cervello)

