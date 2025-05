Siamo pieni di tante passioni | riconosciamole

Siamo circondati da emozioni e passioni che ci definiscono. Riconoscerle è fondamentale per crescere e maturare. Le espressioni di gioia, rabbia e affetto ci accompagnano quotidianamente, dai momenti di conflitto a quelli di connessione profonda. Impariamo a dare voce ai nostri sentimenti e a comprendere noi stessi e gli altri.

Riconoscere le nostre emozioni ci aiuta ad essere più maturi “Mi hai rotto, ti spacco la faccia!”, “Sei un’amica fantastica, tu ci sei sempre stata e per me ci sarai sempre!”, “Che schifo, mi viene da vomitare!”. Quante volte in classe, al parco o semplicemente sul tram ci capita di sentire espressioni di questo tipo. Sono il frutto delle emozioni che costituiscono un aspetto fondamentale della nostra personalità. Per questo è fondamentale imparare a conoscersi e a riconoscere quello che si prova. Le emozioni sono davvero tante, ma concentriamoci ora su quelle fondamentali:FELICITÀ: la felicità è un’emozione unica che riconosce i momenti positivi in cui un sorriso è l’atto migliore che si possa fare, trasmettendo l’allegria alle persone a noi vicine. La felicità può venire a galla successivamente a una sorpresa, all’incontro con una persona a noi cara o con un amico. 🔗Leggi su Ilgiorno.it