Gabriel Charpentier sembra sempre più vicino al rientro in campo. Dopo l'infortunio al tendine d'Achille subito a dicembre, il suo recupero rimane una speranza per il Parma, che si appresta ad affrontare le ultime due partite di campionato. L’indizio social ha ravvivato l'entusiasmo dei tifosi e delle aspettative per la squadra.

Morde il freno pure Gabriel Charpentier. Il generale, fuori da inizio dicembre quando, durante la partita con la Lazio vinta per 3-1 dai crociati al Tardini, si procurò la rottura del tendine d’Achille, vede più vicino il ritorno in campo. Mancano due partite per la fine del campionato, il Parma. 🔗Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Si rivede Charpentier: l'indizio social fa ben sperare

