Si perde nel bosco | lunghe ricerche per un 50enne

Un uomo di 50 anni si è perso nel bosco, scatenando lunghe ricerche nel tardo pomeriggio di ieri. Le Stazioni del Soccorso alpino di Aprica e Sondrio, insieme al SAGF, sono intervenute prontamente dopo l'allerta della centrale operativa di SOREU delle Alpi, avviando le operazioni di soccorso per ritrovarlo.

Ieri, nel tardo pomeriggio, intervento per le Stazioni di Aprica e di Sondrio del Soccorso alpino, VII Delegazione Valtellina - Valchiavenna, in seguito all’allertamento da parte della centrale operativa di SOREU delle Alpi. Le operazioni si sono svolte in collaborazione con il SAGF - Soccorso. 🔗Leggi su Sondriotoday.it © Sondriotoday.it - Si perde nel bosco: lunghe ricerche per un 50enne

