Shnaider scoppia a piangere contro Jasmine Paolini poi litiga con i tifosi a Roma | cosa è successo

In una giornata già difficile, Shnaider ha vissuto un momento di grande tensione al termine del match perso contro Jasmine Paolini. Le lacrime per la delusione si sono trasformate in un acceso confronto con i tifosi a Roma. Cosa è realmente accaduto? Scopriamo insieme i dettagli di una giornata travagliata per il giovane tennista.

Shnaider in crisi nel match perso controJasminePaolini dopo un tracollo psicologico. Prima le lacrime poi lo sfogo contro i tifosi italiani. 🔗Leggi su Fanpage.it

