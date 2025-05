shkodra elektronike chi sono i cantanti dell albania all eurovision 2025

Shkodra Elektronike è un affascinante progetto musicale albanese, nato nel 2019 dall'incontro tra il cantautore Kolë Laca e la talentuosa cantante Beatriçe Gjergji. Entrambi originari di Scutari e ora residenti in Italia, i due artisti uniscono influenze culturali diverse, creando uno stile unico che potrebbe conquistare il palco dell'Eurovision 2025.

ShkodraElektronike è un progetto musicale nato nel 2019 in Albania, dall’incontro tra il cantautore e produttore Kolë Laca e la cantante e autrice Beatriçe Gjergji. Entrambi originari di Scutari, i due si sono trasferiti in Italia, esperienza scelta che ha influenzato profondamente il loro percorso artistico.Il significato della parola Zjerm significa letteralmente fuoco e nella canzone c’è una rievocazione al patriottismo con la coppia che vuole dare un grande apporto a livello musicale al proprio paese. Il duo si distingue per la capacità di reinterpretare la musica tradizionale albanese attraverso una lente contemporanea, mescolando elementi di elettropop, folktronica e world music. Le loro canzoni, caratterizzate da melodie accattivanti e testi che esplorano temi come l’amore e la vita quotidiana, hanno attirato l’attenzione di un pubblico sempre più ampio. 🔗Leggi su Metropolitanmagazine.it