Sheffield United Boss Wilder salva lame dopo la vittoria

Chris Wilder, il manager dello Sheffield United, ha lodato i suoi ragazzi dopo la straordinaria vittoria che li ha portati in finale di play-off al Wembley Stadium. Dopo una stagione incredibile, il team ha dimostrato determinazione e talento, permettendo alla squadra di sognare la promozione e regalando momenti indimenticabili ai tifosi.

2025-05-12 23:27:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione:Il manager dello SheffieldUnited Chris Wilder ha elogiato i suoi giocatori per aver raggiunto la finale di play-off del campionato a Wembley dopo “una stagione incredibilmente impegnativa”.Le lame sono state agganciate a due punti e raccolte 90, solo per finire 10 punti dietro i primi due a Leeds e Burnley.Ma hanno risposto con stile per battere Bristol City 6-0 in aggregato e assicurarsi un posto nella finale del 24 maggio, dove dovranno affrontare Sunderland o Coventry City per un posto in Premier League.“Devi goderti serate come questa!” Chris Wilder condivide i suoi pensieri dopo la vittoria di SheffieldUnited su Bristol City per prenotare il loro posto finale di play-off pic. 🔗Leggi su Justcalcio.com

