Sgt Rock | gli ultimi dettagli sul film | Cillian Murphy e Mikey Madison nel cast?

Scopri tutti gli ultimissimi dettagli sul film "Sgt. Rock", con Cillian Murphy e Mikey Madison nel cast. Esploriamo le novità sui personaggi DC Comics che faranno parte della Easy Company, presentata nel prossimo attesissimo capitolo del DC Universe, diretto da James Gunn e Peter Safran. Preparati a un'avventura avvincente!

Ecco tutte le ultime novità sui personaggi DC Comics che vedremo nel prossimo film del DC Universe di James Gunn e Peter Safran. Sono emersi nuovi dettagli sui personaggi DC Comics che comporranno la Easy Company di Sgt. Rock, con CillianMurphy e MikeyMadison che sembravano tra i nomi più chiacchierati per ruoli da protagonisti Secondo le ultime informazioni circolate sui media, il film doveva essere girato in sei settimane ma le condizioni climatiche del Regno Unito hanno convinto la produzione a sospendere i lavori. Sgt. Rock accantonato ma il progetto è ancora vivo Dopo la notizia dell'abbandono di Luca Guadagnino alla regia del film, Sgt. Rock sembra finito in una specie di limbo e i lavori potrebbero riprendere nel 2026. Colin . 🔗Leggi su Movieplayer.it