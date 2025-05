sgt rock blocco riprese per maltempo e incertezza nel cast dopo guadagnino

Il progetto cinematografico "Sgt. Rock" ha subito un blocco delle riprese a causa del maltempo e incertezze sul cast, soprattutto dopo il coinvolgimento di Guadagnino. Nuovi dettagli rivelano che la Easy Company avrà un ruolo centrale nel film, suscitando l'interesse per attori come Cillian Murphy e Mikey Madison.

Nuovi dettagli sono emersi sul progetto cinematografico che vede protagonisti i personaggi DC Comics, con la creazione della Easy Company intesa come parte integrante del film Sgt. Rock. Le informazioni diffuse recentemente suggeriscono un interesse marcato per nomi come Cillian Murphy e Mikey Madison, tra gli artisti ritenuti idonei a interpretare ruoli di rilievo nella .