Sfreccia per le strade di Eboli senza patente | denunciato

Un giovane di Eboli è stato denunciato per guida senza patente dopo essere stato segnalato più volte mentre sfrecciava per le strade della città. L'intervento della Polizia Municipale ha portato a un breve inseguimento, culminato con il sequestro del veicolo. Proseguono le indagini per monitorare la situazione.

E' stato denunciato un giovane senzapatente, ad Eboli che Sfrecciava da qualche giorno in auto. Diverse le segnalazioni culminate con l'intervento ed un breve inseguimento da parte della Polizia Municipale. La vettura è stata sequestrata e il monitoraggio continua. 🔗Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Sfreccia per le strade di Eboli, senza patente: denunciato

