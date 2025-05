Sfollati interni | record di 834 milioni entro fine 2024 a causa di conflitti e calamità

Entro la fine del 2024, il numero di sfollati interni raggiungerà un preoccupante record di 834 milioni, a causa di conflitti in Sudan e Gaza e di calamità naturali. Questo allarmante dato emerge da un rapporto del Centro di monitoraggio degli spostamenti interni (IDMC) e del Consiglio norvegese per i rifugiati, pubblicato martedì.

Yemen: nove bambini sfollati su dieci lottano per avere cibo, acqua, istruzione

L’Organizzazione chiede a tutte le parti in conflitto di cessare immediatamente tutti gli attacchi contro persone e obiettivi civili, comprese scuole e ospedali, e di rispettare il diritto internazionale umanitarioA causa delle violenze in corso in Yemen che costringono i bambini e le loro famiglie a lasciare le proprie case, nove minori su dieci nei campi di sfollati non hanno accesso sufficiente a beni di prima necessità come cibo, acqua pulita e istruzione[1].