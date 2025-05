Sfilata storica ’Follos 1838’ Nuovo successo del corteo Rievocata la visita del Granduca

La rievocazione storica "Follos 1838" ha riscosso un nuovo straordinario successo, culminando in un affascinante corteo di figuranti. Le vie della "città-fabbrica" ottocentesca hanno rivissuto l'atmosfera dell'epoca, rievocando con grazia la visita del Granduca Leopold e il fervore di un periodo che ha segnato la storia della comunità.

Nuovosuccesso per la rievocazione storica "Follos 1838", che si è conclusa con il tradizionale corteo di figuranti che hanno attraversato le vie cittadine che un tempo costituivano il nucleo della "citta-fabbrica" ottocentesca che si sviluppo grazie agli investimenti e impegno del Granduca Leopoldo II di Lorena (1797 – 1870). Nel corso di una solare giornata domenicale, 160 figuranti in abiti ottocenteschi hanno riportato cittadini e turisti indietro nel tempo, rievocando con eleganza e passione il momento fondate della comunità follonichese, ossia la consacrazione della chiesa di San Leopoldo avvenuta il 10 maggio 1838, evento a cui partecipo lo stesso Granduca.Alle ore 16 prende via dal piazzale san Leopoldo il corte storico che, come le passate edizioni, è composto prevalentemente da figurati che rappresentano famiglie operaie, nobili fiorentini, dame di corte e i componenti della famiglia Granducale che si muovevano sopra delle maestose carrozze reali. 🔗Leggi su Lanazione.it