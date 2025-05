Sfera Ebbasta punge Salmo sul cachet rifiutato | Me lo sono preso senza pensarci

Salmo ha sorpreso tutti rifiutando un cachet da un milione di euro offerto da X Factor, un gesto straordinario in diretta tv. Aggiungendo pepe alla vicenda, Sfera Ebbasta ha commentato la scelta, dando vita a un acceso dibattito sui social. Cosa si nasconde dietro questa decisione audace e quali reazioni ha suscitato?

Rifiutare un assegno da capogiro, per di più in diretta tv? Sembra incredibile ma è proprio quello che ha fatto Salmo, che di fronte a un cachet di 1 milione di euro offerto da X Factor ha detto no, grazie. E a rendere la storia ancora più piccante ci ha pensato SferaEbbasta, intervenuto sui social con una frase pungente: “Io quel milione me lo sonopreso”.Salmo rifiuta 1 milione di euro da X Factor: “Non era il momento giusto”La notizia ha dell’incredibile: Salmo ha rivelato di aver rifiutato un’offerta da ben sei zeri pur di non sedere al tavolo di X Factor. Il rapper sardo ha raccontato che, dopo aver sostenuto un provino per il talent show, aveva fatto un po’ il “difficile” alzando la richiesta fino a un milione di euro, somma a cui la produzione era pronta a dire sì. Visualizza questo post su Instagram Eppure lui ha detto no, perché “non era il momento giusto” e sentiva che rischiava di non essere se stesso in quel contesto. 🔗Leggi su Dilei.it