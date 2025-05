Settore giovanile Juve come procedono le armate bianconere nelle rispettive fasi finali | tutte le sfide in programma e il possibile percorso I dettagli

Il Settore Giovanile della Juventus si appresta a vivere le fasi decisive della stagione, con le squadre Under 17, 16 e 15 pronte a sfidare le avversarie per coronare il sogno scudetto. Scopriamo insieme le ultime novità sui giovani bianconeri e il possibile percorso verso il titolo, a cura di Fabio Zaccaria.

SettoregiovanileJuve, si entra nella fase cruciale della stagione: tutte le sfidanti di Under 17, 16 e 15 e il percorso per arrivare al sogno scudetto. Gli ultimi aggiornamenti sui giovani bianconeriGrandi annate sino ad ora per il SettoregiovanileJuve, squadre protagoniste assolute in ogni categoria. Juventus Under 17, in volata verso la conquista dello scudettoPer quanto riguarda la Juventus Under 17 è notizia recente la costruzione del tabellone aggiornato dopo lo svolgimento dei Play Off. La squadra di Cioffi si trova nella parte sinistra dello schema e dovrà sfidare ai QUARTI il Cagliari. In caso di passaggio del turno ed accesso alle SEMIfinali, ci sarà l'incrocio con la vincente tra Empoli e Milan. Attenzione alla situazione del Torino, posizionato nella parte destra del tabellone e con cui ci potrebbe essere una possibile ed affascinante finale scudetto.