settimana della celiachia menù senza glutine nelle scuole di bergamo

Bergamo. Il Comune aderisce anche quest'anno all'iniziativa promossa dall'Associazione Italiana celiachia con il menùsenzaglutinenellescuole del territorio comunaleLa celiachia è una malattia che colpisce una persona ogni 100, che può comparire a qualsiasi età e fa stare male in tanti modi diversi. L'unica 'medicina' oggi disponibile per la celiachia è la dieta senzaglutine."nelle nostre linee di mandato è prevista la realizzazione di azioni finalizzate all'attivazione di programmi educativi nellescuole volti a promuovere la salute come bene comune. Per questa ragione abbiamo scelto di dare continuità alla diffusione dell'iniziativa dell'Associazione Italiana celiachia che, in occasione dellaSettimana dedicata a questa patologia, prevede la diffusione di materiale informativo oltre che il menù dedicato.