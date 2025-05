Settimana della celiachia | giovedì menu senza glutine nelle mense scolastiche pisane

In occasione della Settimana della Celiachia, dal 10 al 18 maggio, il Comune di Pisa promuove l'iniziativa "Tutti a tavola insieme". Giovedì 15 maggio, tutte le mense scolastiche pisane offriranno un menù senza glutine, garantendo ai bambini celiaci la possibilità di gustare pasti sani e gustosi, nel rispetto delle loro esigenze alimentari.

In occasione della Settimana della celiachia dal 10 al 18 maggio il Comune di Pisa ha aderito all'iniziativa 'Tutti a tavola insieme' organizzando per giovedì 15 maggio una giornata di menù senza glutine per tutti i bambini delle scuole che usufruiscono del servizio di refezione comunale.

