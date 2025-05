Servirà un’altra prestazione di alto livello | la Scandone Avellino prepara Gara 2 contro Angri

La Scandone Avellino si appresta a affrontare Gara 2 dei play-off di Serie C Gold contro Angri, determinata a replicare l'ottima prestazione di Gara 1. L'assistant coach Fabio Iannicelli analizza l'importanza della sfida imminente e la necessità di mantenere alta la concentrazione. Domani sera, il PalaDelMauro sarà teatro di un incontro cruciale per entrambe le squadre.

Alla vigilia di Gara 2 dei play-off di Serie C Gold tra la ScandoneAvellino e la Pallacanestro Angri, l’assistant coach irpino Fabio Iannicelli ha offerto un’analisi lucida della posta in palio e della prestazione fornita in Gara 1. La partita si disputerà domani sera al PalaDelMauro di Avellino. 🔗Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - “Servirà un’altra prestazione di alto livello”: la Scandone Avellino prepara Gara 2 contro Angri

Potrebbe interessarti su Zazoom

Sanremo 2021 Fiorello anche senza Amadeus. Le canzoni in gara.

Amadeus o no, al Festival di Sanremo 2021 Fiorello ci sarà. Come ha spiegato anche Amadeus, nel caso in cui non sarebbe lui a condurlo a sostituirlo ci sarebbe lo showman siciliano.