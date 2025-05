Serie D | Teramo e Fossombrone in finale playoff Atletico Ascoli campioni regionali

Ultimi verdetti in Serie D: Teramo e Fossombrone si sfideranno in finale playoff per conquistare un posto nella graduatoria dei ripescaggi in Serie C, unendo le forze con le otto vincitrici dei gironi nazionali. Intanto, l'Atletico Ascoli si aggiudica il titolo di campione regionale, portando ulteriore entusiasmo in un finale di stagione avvincente.

Ultimi verdetti in Serie D e domenica si scoprirà anche chi tra Teramo e Fossombrone vincerà i playoff e si inserirà nella graduatoria nazionale degli eventuali ripescaggi in Serie C, assieme alle lette otto vincitrici dei gironi nazionali. Una finaleplayoff che fa aumentare ancora di più il rammarico in casa AtleticoAscoli visto che proprio il Fossombrone ha agganciato gli spareggi nelle fasi finali della stagione regolare e poteva tranquillamente esserci la formazione del patron Graziano Giordani al suo posto. Detto della salvezza del Notaresco di Mister Massimo Silva e del Sora, con le retrocessioni di Civitanovese e Roma City e con la promozione della Maceratese, si va delineando quello che sarà il prossimo Girone F di Serie D. In casa AtleticoAscoli comunque ci si consola con gli splendidi risultati delle formazioni giovanili. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Serie D: Teramo e Fossombrone in finale playoff, Atletico Ascoli campioni regionali

