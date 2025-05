Serie B1 terzo pareggio di fila per le tenniste del Ct Vela Messina

Il Ct Vela Messina ha ottenuto il suo terzo pareggio consecutivo nel campionato di serie B1 femminile di tennis, affrontando con tenacia le atlete della Plebiscito Padova. L'incontro, disputato sui campi in terra rossa, ha evidenziato l'equilibrio tra le due squadre, con un finale che si è chiuso sul punteggio di 2-2.

Il Ct VelaMessina ha nuovamente pareggiato nel campionato di Serie B1 femminile di tennis. Nella 3^ giornata, le peloritane guidate dal capitano Gino Visalli hanno impattato (2-2) questa volta contro le rivali della Plebiscito Padova. Incontro molto equilibrato sui campi in terra rossa del. 🔗Leggi su Today.it © Today.it - Serie B1, terzo pareggio di fila per le tenniste del Ct Vela Messina

