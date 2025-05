Serie B termina l'ultima giornata di campionato | tutti i verdetti tra playoff playout e retrocessione

Oggi si è conclusa l'ultima giornata di campionato di Serie B, con emozioni e verdetti che hanno inciso sul destino delle squadre. In contemporanea, i dieci match hanno delineato il quadro finale dei playoff, playout e retrocessioni, regalando ai tifosi un finale thrilling. Ecco cosa è successo nelle ultime sfide del torneo.

Oggi è andata in scena l`ultimagiornata di campionato in Serie B. Tutte le 10 gare si sono giocate in contemporanea con calcio d`inizio alle. 🔗Leggi su Calciomercato.com

Altre fonti ne stanno dando notizia

Serie B, date e orari di playoff e playout: il calendario completo

Da corrieredellosport.it: Dopo le retrocessioni in C di Cittadella e Sampdoria, si apre la post season del campionato cadetto: Salernitana e Frosinone si giocheranno la salvezza ...

Serie B, i risultati dell’ultima giornata in diretta: chi si salva e chi va ai playoff

Scrive fanpage.it: La diretta dell'ultima giornata di Serie B: Sampdoria e Salernitana si sfidano a distanza per evitare i play-out, Cesena e Bari si giocano l'ultimo posto nei play-off. Sassuolo e Pisa già promosse in ...

Si è conclusa la Serie B! Dal Cittadella alla Salernitana, tutti gli esiti ufficiali dopo l’ultima giornata

Si legge su calcionews24.com: Si è conclusa la Serie B! Dal Cittadella alla Salernitana, tutti gli esiti ufficiali dopo l’ultima giornata Al termine del recupero della 34a giornata, giocata tutta in contemporanea nella serata odie ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Serie A : Risultati della 26.ma giornata

Riprende a vincere il Milan che passa a Verona e difende il secondo posto. Nella lotta per non retrocedere, il Crotone infligge un duro ko al Torino.