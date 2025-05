Serie B termina l’ultima giornata di campionato | tutti i verdetti tra playoff playout e retrocessione | Primapagina

L'ultima giornata di campionato di Serie B si è conclusa con emozioni e verdetti decisivi. Le dieci gare, tutte in contemporanea, hanno delineato il destino di squadre in lotta per playoff e playout, mentre altre devono affrontare la retrocessione. Scopriamo insieme tutti i risultati e le implicazioni di questo entusiasmante finale.

2025-05-13 23:10:00 Fermi tutti! Mondadori Portfolio via Getty Images Oggi è andata in scena l’ultima giornata di campionato in Serie B. Tutte le 10 gare si sono giocate in contemporanea con calcio d’inizio alle ore 20:30. PROMOZIONE – Sassuolo e Pisa erano già state matematicamente promosse in Serie A nelle scorse settimane, i neroverdi come primi e i toscani da secondi in classifica. Per la terza promossa bisognerà attendere i playoff. RETROCESSIONE – Oltre al Cosenza che era già stato matematicamente retrocesso in Serie C prima di quest’ultima giornata, adesso abbiamo anche le altre due formazioni che retrocedono. Sono il Cittadella, sconfitto in casa dalla Salernitana, e la Sampdoria, che non è andata oltre lo 0-0 con la Juve Stabia. PLAYOFF – Definite anche le 6 squadre che giocheranno i playoff: Spezia e Cremonese sono già in semifinale, essendosi posizionate rispettivamente al terzo e quarto posto della classifica generale. 🔗Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Serie B, termina l’ultima giornata di campionato: tutti i verdetti tra playoff, playout e retrocessione | Primapagina

Serie B, termina l'ultima giornata di campionato: tutti i verdetti tra playoff, playout e retrocessione

Serie B: la Samp sprofonda in C, Brescia salvo. Playout Frosinone-Salernitana

